Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü - Son Dakika

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti. Anne Şahin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaşlı Merkez Mezarlığına defin edilecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:42 Kaynak: İHA
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