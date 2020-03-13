Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin MHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin MHP'den ihraç edildi

6 saat önce

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle partisi MHP'den ihraç edildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin MHP'den ihraç edildi, System.String[]

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle partisi MHP'den ihraç edildi.

Şahin hakkında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Birol Şahin'in partiden ihracına karar verdi.

Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla partinin belediye başkanları listesinden düşürülmüştü.

Birol Şahin, Kaynaşlı, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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