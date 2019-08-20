Kaynaşlı Belediyesi D-100'da peyzaj çalışmasına başladı
1 saat önce
100 Karayolu üzerine 508 bin TL'ye yaptırılan yapılar kaldırılmasının ardından kavşaklarda tekrar peyzaj çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
100 Karayolu üzerine 508 bin TL'ye yaptırılan yapılar kaldırılmasının ardından kavşaklarda tekrar peyzaj çalışma başlatıldı. Kaynaşlı
ilçesi D-100 Karayolu
üzerinden bir önceki belediye Başkanı döneminde 508 Bin lira harcanarak yapılan yapılar Mayıs ayında kaldırılmıştı. Belediye Başkanı Birol Şahin
tarafından karayollarından izinsiz yapılarak, tekniğe aykırı ve estetiği olmayan yapılar yıkılarak temizlenmişti. Kaldırılan bu yapıların yerine tekniğe uygun bir biçimde peyzaj çalışması yapılmaya başlandı. Başkan Birol Şahin yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - DÜZCE
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