Kaynaşlı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaynaşlı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

Kaynaşlı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi kar yağışı sonrası tüm ekipleri 7/24 esasına göre sahaya sürdü.

Kaynaşlı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi kar yağışı sonrası tüm ekipleri 7/24 esasına göre sahaya sürdü. Başkan Birol Şahin ekiplerinin başına giderek hem motive etti hem aksamalara izin vermedi.


Kaynaşlı Belediyesi karla mücadele ve yol açma çalışmaları kapsamında sınıf atladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ekiplerin 7/24 esasına göre çalışma yapması konusunda talimat verdi. Başkan Şahin, ekiplerini de sahada yalnız bırakmadı. Gece ve gündüz saatlerinde ekiplerinin yanında bulunan Şahin, hem moral verdi hem de aksaklıklara izin vermedi.


Çalışmalara konusunda bilgiler veren Başkan Şahin "Yoğun kar yağışının etkili olduğu İlçemizde Kaynaşlı Belediyesi kar ile mücadele ekiplerimiz 9 araç ile yoğun bir şekilde yol açma çalışmalarına devam etmektedir. Vatandaşlarımız Acil durumlarda Alo 153 Beyaz Masa telefonuna ulaşabilirler" dedi. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaynaşlı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]