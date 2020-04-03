Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı - Son Dakika

Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla, su ücretlerine 3 ay süre ile yüzde 80 indirim yapıldı.

Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla, su ücretlerine 3 ay süre ile yüzde 80 indirim yapıldı.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin geçtiğimiz günlerde Korona Virüs pandemisi nedeni ile Elektrik ve Doğalgazda indirim yapılmasını istemiş, su faturalarında da Belediye olarakta destek vereceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Düzce Valiliği'nden alınan izin ile Kaynaşlı Belediye meclisini toplayan Başkan Şahin, meclis üyelerine Kaynaşlı'da suya 3 ay süre ile yüzde 80 indirim teklifini götürdü. Meclis üyeleri Belediye Başkanı Birol Şahin'den gelen teklifi oy birliği ile kabul etti. Buna göre Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında Kaynaşlı'da suda yüzde 80 yapılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Birol Şahin: ' Dünya'da ve ülkemizde bir virüs salgını var. Bu kapsamda bir çok tedbirler alınıyor. Bizde Kaynaşlı Belediyesi olarak bir çok çalışmalarda bulunduk. İlçe genelinde bir çok noktada dezenfekte çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız zaman zaman devam edecek. İlerleyen süreçlerde camilerimizin tamamında bir kez daha temizleme çalışması gerçekleştireceğiz. Gönlümüz teravih namazlarını camilerimizde kılmaktan yana geçiyor. İnşallah süreç çabuk bitmesi taraftarıyız. Kaynaşlı Belediye Meclisi olarak halkımıza nasıl bir destek verebiliriz bunu düşündük taşındık. Toplantımız normalde 3 ay ertelenmişti. Valilikten bununla ilgili bir izin aldık. Bir araya toplandık ve su fiyatlarında indirim yapılma konusunda görüşme yaptık. Belediye'nin gelir kaynaklarından birisi olan su fiyatlarında indirim yapmayı uygun gördük. Bu toplantıda aldığımız karar gereği ile örnek olacağını düşünerek su ücretlerinde yüzde 80 indirime gittik. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geçerli olmak üzere meskenlerde yüzde 80 indirim yapacağız. Ön ödemeli sayaçlarımızda da aynı şekilde olacak. Meskenlerde 100 ton, ticarethanelerde 200 ton, fabrikalarda ise 500 ton suyu yüzde 80 indirimli kullanacaklar. Burada 3 ayda ton ayarlaması yaptık. Kanun gereği tamamen indirim yapamıyoruz. Gerçekten büyük bir emek verdik ve halkımıza hizmet ettik. Bu doğalgaza ve elektriğe uygulanacağını örnek olacağını düşünüyoruz' dedi. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:02 Kaynak: İHA

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