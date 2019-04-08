Son Dakika Haberleri: Kaynaşlı Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Kaynaşlı Belediyesinde Devir Teslim Töreni

1 saat önce

31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkan seçilen Birol Şahin, görevine başladı.

Kaynaşlı Belediyesinde Devir Teslim Töreni, System.String[]
31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkan seçilen Birol Şahin, görevine başladı.

Kaynaşlı Belediyesinde yapılan devir teslim töreninde Şahin, görevi AK Parti'li Erol Bayraktar'dan devraldı.

Törene, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Başkanı İlhami Caboğlu ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: AA

MHP, Kaynaşlı, Güncel
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