Kaynaşlı Belediyesinde Devir Teslim Töreni
1 saat önce
31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkan seçilen Birol Şahin, görevine başladı.
31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkan seçilen Birol Şahin, görevine başladı.
Kaynaşlı Belediyesinde yapılan devir teslim töreninde Şahin, görevi AK Parti'li Erol Bayraktar'dan devraldı.
Törene, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Başkanı İlhami Caboğlu ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: AA
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