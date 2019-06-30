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Kaynaşlı'da Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele

1 saat önce

Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele amacıyla ova köylerindeki bahçelerde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kaynaşlı'da Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele, System.String[]
Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele amacıyla ova köylerindeki bahçelerde ilaçlama çalışması başlatıldı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Darıyeri Mengencik, Üçköprü, Darıyeri Yörükler köyleri ile Şimşir Mahallesi'nde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile mücadeleye başlayarak zararlının rakımı yüksek olan bölgelere ulaşmaması için çaba gösteriyor.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özgür Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlının yayılmasını engellemek için ilaçla mücadeleye başladıklarını söyledi.
Daha çok fındık bahçeleri ve yol güzergahlarındaki yapraklı ağaçları ilaçladıklarını belirten Kibar, şöyle konuştu:
"Çiftçilerimize de ilaçlama konusunda eğitim ve belge verdik, onların da bahçelerinde ilaçlama yapması hem verimi arttıracak, hem de zararı önleyecektir. Uygulanan ilaç, arı üreticilerimizi de tedirgin etmesin, arılara zararı yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Yörükler, Kaynaşlı, Güncel
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