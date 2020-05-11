Kaynaşlı'da dağıtımlar sürüyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Ramazan ayının ortalarına gelinmesine rağmen ilçede gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor. Ekipler 930 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.



Kaynaşlı'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in önderliğinde gıda kolileri hazırlandı. İlçe genelinde esnafların ve iş adamlarının da destekleri ile hazırlanan gıda kolileri vatandaşlara dağıtıldı. Ramazan ayının ortalarına gelinmesine rağmen Kaynaşlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada: " İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 40 gıda kolisi daha hazırladık. Katkılarından dolayı otomotiv bayisi olan iş adamı kardeşimize teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul eylesin. Belediyemiz ve ilçemizde ki yardımseverlerin katkılarıyla 930 gıda kolisi hazırlanıp dağıtılmıştı. Yardımlarımız ramazan ayı boyunca devam edecektir" dedi. - DÜZCE