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Kaynaşlı'da depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı (2)
6 saat önce
DEPREMDE ÖLENLER ANILDI12 Kasım 1999'da saat 18.57'de meydana gelen ve Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişi yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 20'nci yıl dönümünde Cedidiye Camii önünde anma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
DEPREMDE ÖLENLER ANILDI
12 Kasım 1999'da saat 18.57'de meydana gelen ve Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişi yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 20'nci yıl dönümünde Cedidiye Camii önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Düzce itfaiyesi, AFAD ve gönüllü kurtarma ekiplerinin araçlarından saat 18.57'de sirenler çaldı. 2 dakika çalınan sirenlerin ardından kurulan ekranlarda Düzce'deki depremzedelerin yaşadıkları, vatandaşlara izletildi. Düzce Valiliği tarafından depremde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı.
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