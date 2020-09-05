Kaynaşlı'da geniş kapsamlı denetim - Son Dakika

Kaynaşlı'da geniş kapsamlı denetim
DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaynaşlı'da geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaynaşlı'da geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde ki denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay içerisinde başlatılan 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in ve ilgili kurum müdürlerinin geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personelleri ve kolluk birimlerinin katılımı ile oluşturulan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede ki tüm esnaflarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaş ve esnafların kurallara uyduğu gözlemlendi. - DÜZCE
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