Kaynaşlı'da her yer dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Kaynaşlı'da her yer dezenfekte ediliyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında seferberlik ilan etti.

Kaynaşlı'da her yer dezenfekte ediliyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında seferberlik ilan etti. İlçe genelinde tüm noktalarda dezenfekte çalışmalarına kamu binaları da dahil edildi.


Türkiye genelinde Korona Virüs sonrasında oluşturulan kararlar ülke genelinde uygulamaya devam ediyor. Okulların tatil edilmesinin ardından bir çok özel sektörün de faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. İnsanlara evde kalın çağrısı yapılırken, Kaynaşlı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde tüm okullarda, camilerde, Kuran kurslarında, Kreşlerde dezenfektasyon çalışmasını gerçekleştiren ekipler bu noktalara kamu binalarını da ekledi. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Ülke genelinde bir çok şehirde dezenfektasyon çalışmaları sürüyor. İlçemizde de bir çok noktada temizlik çalışmalarımızı yaptık. Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın talimatları doğrultusunda halkımızın kullandığı alanlarımızda dezenfekte çalışması yaptık. Bu çalışmalarımıza İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediyemiz ve Kaymakamlık binalarını da dahil ettik. Kamu binalarında dezenfekte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı ilçe genelinde bir nokta bırakmaksızın devam ettireceğiz' dedi. - DÜZCE

Kaynaşlı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:21 Kaynak: İHA

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