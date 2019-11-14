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Kaynaşlı'da kış öncesi hazırlıklar sürüyor

7 saat önce

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Kaynaşlı'da kış öncesi hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları için incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Birol Şahin ilk olarak Hacı Müna Arar Hanım 4-6 Yaş Kuran kursu çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımızı tamamlanması ardından Kuran kursundaki çalışmaları inceledi. Merkez Mahallesi Sümbül Sokak yol açma ve dolgu çalışmalarını inceleyen Başkan Şahin daha sonra yine Merkez mahallesindeki mezarlık ışıklandırma çalışmalarını inceledi. Başkan Şahin, Kaynaşlı'yı çevre düzeni açısından parmakla gösterilen bir ilçe haline getireceğine işaret etti. - DÜZCE

Kuran-ı Kerim, Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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