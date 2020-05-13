Kaynaşlı'da mezarlıkta düzenleme yapılıyor - Son Dakika

Kaynaşlı'da mezarlıkta düzenleme yapılıyor
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan merkez mezarlığında düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan merkez mezarlığında düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçe'nin dört bir yanında ekipler düzenleme çalışmasını bir yandan yaparken bir yandan da güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda vatandaşların genellikle ziyaret ettiği noktalardan birisi olan Merkez Mezarlığı'nda da düzenleme çalışmalarına başlayan Kaynaşlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayrama kadar mezarlığı düzenleyecek. Konu ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Birol Şahin, " Korona virüs nedeni ile vatandaşlarımız mezarlıklara tek tek alınıyor. Burada bir düzenleme yapıyoruz. Ramazan Bayramı'nda burasının yoğun olabileceğini düşündüğümüz için hem otların kesimini yapıyoruz hem de girişlerde düzenleme yapıyoruz. İnşallah bu illeti en kısa süre içerisinde atlatacağız ve eski günlerimize döneceğiz" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:46 Kaynak: İHA
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