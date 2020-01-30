Kaynaşlı'da okullar ikinci döneme hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaynaşlı'da okullar ikinci döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Kaynaşlı'da okullar ikinci döneme hazırlanıyor

7 saat önce

Kaynaşlı Belediyesi 15 tatil sonrasında Pazartesi günü okullarına dönecek olan öğrencilerin okullarını temiz bulmaları için çalışmalarına başladı.

Kaynaşlı'da okullar ikinci döneme hazırlanıyor, System.String[]

Kaynaşlı Belediyesi 15 tatil sonrasında Pazartesi günü okullarına dönecek olan öğrencilerin okullarını temiz bulmaları için çalışmalarına başladı. İlçe genelinde tüm okullarda temizlik çalışmaları başlatıldı.


Sömestr tatilinin bitmesine sayılı günler kalan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, ilçede tüm okullarda temizlik çalışmalarına başladı. 2019-2020 Eğitim Öğretim sezonunun 2. yarıyılı pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler okullarına dönemeye başlayacak. Öğrencilerin okullarını temiz bulmaları için Kaynaşlı Belediyesi ekipleri de çalışmalarına başladı. İlçe genelinde tüm okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler Pazartesi gününe kadar tüm okulları yeni döneme hazırlayacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, öğrencilerin iyi bir tatil geçirdiğini temenni ederek okul bahçelerini öğrencilere hazırladıklarını dile getirdi. Şahin "Kıymetli öğrencilerimiz umarım iyi bir yarıyıl geçirmişlerdir. Temizlik işleri müdürlüğü personelimiz ile birlikte ilçemizde ki tüm okullarımızın bahçelerini öğrencilerimize hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar
Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaynaşlı'da okullar ikinci döneme hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]