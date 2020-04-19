Kaynaşlı'da peyzaj çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kaynaşlı'da peyzaj çalışmaları devam ediyor

100 üzerinde refüj düzenleme çalışmaları yapan Kaynaşlı Belediyesi, güzergah üzerinden geçen araç sürücülerinin görebileceği büyüklükte ilçe girişine Kaynaşlı tabelası yerleştirdi.

100 üzerinde refüj düzenleme çalışmaları yapan Kaynaşlı Belediyesi, güzergah üzerinden geçen araç sürücülerinin görebileceği büyüklükte ilçe girişine Kaynaşlı tabelası yerleştirdi.

Türkiye'nin en önemli uluslar arası geçiş noktalarından birisi olan Bolu Dağı'nın eteklerinde yer alan Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, ilçe belediyesi D-100 Karayolu üzerinde refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin girişinde bulunan Kaynaşlı Kavşağı'nda düzenleme çalışmalarını bitiren ekipler, güzergah üzerinden geçen araç sürücülerinin görebileceği büyüklükte Kaynaşlı tabelası yerleştirdi. Kavşağın her iki tarafına da ışıklı yapılan tabela dikkat çekerken, ilçede D-100 karayolu üzerinde peyzaj çalışmaları devam ederek yaz aylarında bitirilecek. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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