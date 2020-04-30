Kaynaşlı'da yan yollar asfaltlanmaya başladı - Son Dakika

100 Karayolu üzerinde bulunan yan yollarda asfaltlama yapıyor.



Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıllardır yapılmayan D-100 Karayolu yan yol asfaltlamalarına başladı. Vatandaşların tozlu yollardan kurtarmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, "İlçemizi ikiye ayıran D-100 Karayolu'nun yan yollarında yıllardır bir asfaltlama çalışması olmamış. Havaların ısınması ile birlikte asfalt sezonunu da açtık. Yan yollarımızın tamamında asfaltlama çalışması yapacağız. Daha sonra diğer noktalarda asfalt atılacak" dedi. - DÜZCE