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Kaynaşlı'da yaya öncelikli trafik çalışmaları

1 saat önce

Kaynaşlı Belediyesince ilçede bulunan 7 mahallede, '"Öncelik Yayanın" projesi kapsamında, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin sağlanması için çalışma yapılıyor.

Kaynaşlı'da yaya öncelikli trafik çalışmaları, System.String[]

Kaynaşlı Belediyesince ilçede bulunan 7 mahallede, '"Öncelik Yayanın" projesi kapsamında, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin sağlanması için çalışma yapılıyor.

Çalışma kapsamında araç sürücülerinin ilçe merkezinde hızlı seyretmelerinin önlenmesi ve olası kazaların önlenmesi için birçok noktada kasis yapılırken, yaya geçişlerine de "önce yaya" yazılarak düzenleme yapılıyor.

Belediye Başkanı Birol Şahin, yaptığı açıklamada, ilçede göreve başladıktan sonra hem güvenli hem de estetik görünüme önem veren bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu çalışma hem sürücülerin hem de yayaların olası kazalara maruz kalmasının önüne geçilmesi için önemli. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine önem veriyoruz, İçişleri Bakanlığımızın da bununla ilgili genelgesi var. Bu nedenle kasis ve işaretleme çalışmalarını kış öncesi tamamlayarak önlem almak istiyoruz."

Kaynaşlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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