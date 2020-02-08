Kaynaşlı Halkı Mazlumların Yanında - Son Dakika
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Kaynaşlı Halkı Mazlumların Yanında

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Müftülüğünün öncülüğünde başlatılan İdlib'e yardım kampanyasında Kaynaşlı Belediyesi ve Kaynaşlı Gençlik Derneğinin de katkıları ile Kaynaşlı'dan toplanan bir tır dolusu yardım İdlib'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kaynaşlı Halkı Mazlumların Yanında, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Müftülüğünün öncülüğünde başlatılan İdlib'e yardım kampanyasında Kaynaşlı Belediyesi ve Kaynaşlı Gençlik Derneğinin de katkıları ile Kaynaşlı'dan toplanan bir tır dolusu yardım İdlib'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Suriye'de yaşayan Müslümanların zor günler yaşadığı dönemde Kaynaşlı'da İdlib Yardım kampanyası başlatıldı. Kadınların Çocukların, masum sivillerin yaşadığı zor durum nedeniyle Kaynaşlı Müftülüğü, KAynaşlı belediyesi ve Kaynaşlı Gençlik Derneği harekete geçerek yardım toplama kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Kaynaşlı halkının destekleri ile bir tır dolusu yardım malzemesi bugün Kayanşlı'dan İdlib'e gitmek üzere yola çıktı. Eski Belediye meydanında Kaynaşlı Müftülüsü, Kaynaşlı Belediye Başkanı, KAynaşlı Gençlik Derneği yönetimi toplanarak dualar eşliğinde yardımları İdlib'e gönderdi. Önümüzdeki haftalarda Elazığ'da yaşayan depremzedeler için toplanan yardımların da yola çıkacağı bildirildi. - DÜZCE

Kaynaşlı, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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