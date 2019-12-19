Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı - Son Dakika

Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı

6 saat önce

100 karayolu üzerine yaptırılan heykellerin kaldırılması ile boş kalan kavşak içlerinde peyzaj çalışmaları başladı.

Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı, System.String[]

100 karayolu üzerine yaptırılan heykellerin kaldırılması ile boş kalan kavşak içlerinde peyzaj çalışmaları başladı.


Kaynaşlı'da eski belediye başkanı Erol Bayraktar tarafından yaptırılan ve Ay Yıldız şekline benzetilmeye çalışılan heykeller D-100 karayolu üzerinde ki kavşaklardan, Belediye Başkanı Birol Şahin'in göreve gelmesi ile kaldırılmış, peyzaj çalışmaları başlamıştı. Değişik bitki ve çiçeklerle düzenlenecek olan kavşaklar rengarenk oluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde D-100 karayoluna yeni bir hava katacak.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol şahin yapılan çalışmaları bizzat takip etti. - DÜZCE

Erol Bayraktar, Birol Şahin, Ay Yıldız, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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