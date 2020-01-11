Kaynaşlı'ya modern durak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaynaşlı'ya modern durak - Son Dakika

Kaynaşlı'ya modern durak

7 saat önce

Kaynaşlı gelişmeye ve değişmeye devam ediyor.

Kaynaşlı'ya modern durak, System.String[]

Kaynaşlı gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. İlçeye modern otobüs durakları yapılması için çalışmalar başlatıldı.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede yapılacak modern otobüs durakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin kışın ve yazın halkın daha rahat kullanabileceği otobüs duraklarının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Şahin şöyle devam etti; "Halkımıza daha kaliteli hizmet sunma notasında, Kış ve Yaz şartlarına uygun vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını beklerken sorun yaşamamaları için İlçemiz otobüs duraklarını modern hale getireceğiz. Belirlenen noktalara açık ve kapalı olmak üzere yeni otobüs durakları yapacağız. Yapacak olduğumuz otobüs duraklarının görsellerini oluşturduk. Yapım çalışmalarına başlandı. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde

Son Dakika Haberleri
18:26 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
18:26 Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı - 2 - Son Dakika
18:26 Türkiye Yazarlar Birliğinden "Mehmet Akif İnan" paneli - Son Dakika
18:26 Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu - Son Dakika
18:20 Büyükşehir'den gazeteciler ve aileleri onuruna yemek - Son Dakika
18:11 Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Son Dakika
17:31 AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:29:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaynaşlı'ya modern durak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]