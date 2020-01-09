Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika

Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

7 saat önce

Eskişehir'de bir ortaokulda kaynaştırma öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma, System.String[]

Eskişehir'de bir ortaokulda kaynaştırma öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Odunpazarı ilçesindeki Orhangazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Ş, (10) kullandığı ilaçların etkisiyle sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören ve kendi sınıfına yönlendirmek için uyandıran öğretmen Hasan Hüseyin Ö, kendisine tepki gösteren Muhammet Yusuf Ş'yi darbetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin koridorda yerdeki çocuğa tekme attığı görüldü.

Annesi ile babasının ayrı olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenilen öğrenci, hastanede darp raporu alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öğretmen Hasan Hüseyin Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmenden şikayetçi olan anne Gülşah İzgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okula gelmemi söylediler. Gittiğimde çocuğum koltukta yatıyordu, darbedilmişti." dedi.

Kaynaştırma çocuklarının da eğitim hakkı olduğunu belirten anne İzgi, "Çocuğum özel eğitim çocuğu değil, kaynaştırma öğrencisi ve normal çocuklarla okula gidebilir. Ama okuldan atma çabasındalar. En sonunda da böyle bir olayla karşılaştık. Böyle çocukların okulda okuma hakları yok gibi davranıyor. Mahkemeye başvurduk. Şikayetçiyiz." diye konuştu.

Hasan Huseyin, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu
Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika
20:48 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı - Son Dakika
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 20:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]