Kaynı tarafından baltayla yaralanan kadın: "Beni öldürmek istedi" - Son Dakika

Kaynı tarafından baltayla yaralanan kadın: "Beni öldürmek istedi"

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kocasının kardeşi tarafından dövülen kadın, o anları anlattı

Vücudunda çeşitli kırıklar tespit edilen kadın: "Komşularım olmasa beni öldürecekti, çok korktum, cezaevinden çıkmasın"

ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde eşinin kardeşi tarafından baltayla başına vurularak yaralanan ve hastaneden alınan raporda vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Sevim Taş (66), "Beni öldürecek sandım. Çevredekiler beni onun elinden kurtardı" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Taş (70), ağabeyinin eşi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Murat Taş, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak yaraladı. Akrabaların ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve hastaneye götürülen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayı gerçekleştiren Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Darp raporu almak adına Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giden Sevim Taş'ın vücudunun belirli bölgelerinde kırık, kollarında ve ayaklarında yaralanmalar, yüz kısmında ise derin kesikler olduğu tespit edildi. Mağdurların iddiasına göre Murat Taş'ın, Sevim Taş'a tacizde bulunmaya çalıştığı da belirtildi.

"Hem küfür etti, hem dövdü"

Olay anını anlatan Sevim Taş, sabah saatlerinde hayvanları götürdüğünü ve Murat Taş'ın bir anda eline geçirdiği suç aleti ile arkasından vurduğunu belirtti. Vurmanın etkisiyle yere yığıldığını ve "Beni kurtarın" diye bağırdığını, o sırada Murat Taş'ın kendisine küfürler de ettiğini iddia eden Taş, "Hem küfür etti hem de vurdu. Çok korktum, gözümün önüne geldiği zaman aklım gidiyor. Komşulara bağırmaya çalışınca ağzımı kapattı. Komşularım beni kurtardı" dedi.

"Komşularıma, 'neden geldiniz onu öldürecektim' dedi"

Daha önceden de mahallede hem kendilerine hem de farklı inşalara saldırdığını ifade eden ve olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini aktaran Sevim Taş, "Bir sene önce de bir kadın dövmüştü. Herkes korkuyor. Komşularıma 'Neden geldiniz, ben onu öldürecektim' dedi. Beni öldürmek istedi, zaten önceden de garezi vardı. Şimdi boyun kısmımda da kırıklar çıktı. Eskiden gelen bir arazi meselesi de var. Tüm arazilerin onun olsun istiyor. Bizim tapulu arazilerimizi de taciz ediyor" diye konuştu.

"Cezaevinden çıkmasın"

Şahsın cezaevinden çıkmaması gerektiğini ifade eden Sevim Taş, devlet büyüklerine seslenerek, "Kimse istemiyor, içeriden çıkmasın. Vücudumda kırıklar var" ifadelerine yer verdi.

Ağabeyine de saldırmış

Sevim Taş'ın eşi Recep Taş ise kardeşi ile daha önceden de sıkıntı çektiklerini ifade ederek, olay günü eşinin çığlık sesleri üzerine koştuğunu, kardeşinin eşini dövdüğünü söyledi. Müdahale edince Murat Taş'ın kendisine de vurduğunu ileri süren Recep Taş, vücudunun kısmi yerlerinde yaralar olduğunu belirtti.