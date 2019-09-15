Son Dakika Haberleri: Kayode, Beşiktaş'a karşı forma giydi sosyal medya patladı
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Kayode, Beşiktaş'a karşı forma giydi sosyal medya patladı

1 saat önce

Oyuncu, Gazişehir'in 7 Eylül'de Hatay ile yaptığı özel maçta hakeme hakaretten (küfür) kırmızı kart gördü ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kayode, Beşiktaş'a karşı forma giydi sosyal medya patladı, System.String[]

Oyuncu, Gazişehir'in 7 Eylül'de Hatay ile yaptığı özel maçta hakeme hakaretten (küfür) kırmızı kart gördü ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.


Kayode'ye PFDK, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi. Kurul özel müsabaka talimatının 7. maddesi uyarınca cezanın alt sınırının 2 maçtan az olması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.


Kayode böylece hakeme hakaretten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine rağmen hiçbir ceza almadı ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Hatay, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:40 
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