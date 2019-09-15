Kayode, Beşiktaş'a karşı forma giydi sosyal medya patladı

Oyuncu, Gazişehir'in 7 Eylül'de Hatay ile yaptığı özel maçta hakeme hakaretten (küfür) kırmızı kart gördü ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.



Kayode'ye PFDK, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi. Kurul özel müsabaka talimatının 7. maddesi uyarınca cezanın alt sınırının 2 maçtan az olması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.



Kayode böylece hakeme hakaretten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine rağmen hiçbir ceza almadı ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.