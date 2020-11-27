Kayode, UEFA maçlarında 4'te 4 yaptı
27.11.2020 10:57
DG Sivasspor'un Nijeryalı deneyimli golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
DG Sivasspor'un Nijeryalı deneyimli golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
Sezon başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor'a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 4 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.
Süper Lig'de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ müsabakasında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 4'te 4 yapmayı başardı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Son Dakika Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi