Kayode, UEFA maçlarında 4'te 4 yaptı

DG Sivasspor'un Nijeryalı deneyimli golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Sezon başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor'a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 4 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig'de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ müsabakasında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 4'te 4 yapmayı başardı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)