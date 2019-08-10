Son Dakika Haberleri: Kayode'ye baklavalı duyuru
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Kayode'ye baklavalı duyuru

44 dakika önce

Gazişehir Gaziantep'in Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode için yaptığı duyuru beğeni topladı.

Kayode'ye baklavalı duyuru, System.String[]
Gazişehir Gaziantep'in Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode için yaptığı duyuru beğeni topladı.
Gaziantep ekibi, forvet hattına yaptığı takviyeyi duyurmak için baklava üretimini anlatan bir video hazırladı. Kulüp, "Kralgeliy 20.27" hatchtech ile sosyal medyadan ilk açıklamayı yaptı.
Daha sonra çok sayıda taraftarın merakla beklediğini kelimelere döktüğü duyurudaki saat geldiğinde ise kentin tanıtımına yer verilen videoyla Kayode transferi açıklandı.
Transfer açıklamasının ardından çok sayıda taraftar, video ve transferle ilgili videoyla ilgili beğenilerini dile getirdi.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Kayode transferiyle ilgili paylaşımların sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Shakhtar Donetsk, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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