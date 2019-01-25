Son Dakika Haberleri: Kayra'nın "BÜTÜN Ayazların Ortasında"Ki Yolculuğu Başlıyor!

Kayra'nın "BÜTÜN Ayazların Ortasında"Ki Yolculuğu Başlıyor!

3 saat önce

Türkçe sözlü rap müziğin kendine özgü ismi Kayra, yeni albümü "Bütün Ayazların Ortasında" ile dinleyenleri soluksuz, öfke dolu ve yürek burkan bir yolculuğa çıkartıyor.

Kayra'nın

Bütün şarkıların birbiriyle bağlantılı olduğu ustaca kurgulanmış, dinleyeni hiç beklemediği anda en umulmadık yerden yakalayan albüm 13 şarkıdan oluşuyor. Bütün düzenleme işlemleri Da Poet'e ait olan albümün altyapıları Da Poet, Radansa, Beatific Vision, C1556 imzası taşıyor. Kayıtları Studio BK'da Buğra Kunt tarafından alınan albümün mix - mastering işlemleri de Buğra Kunt tarafından yapıldı.

4 bölüm halinde yayınlanacak olan ve ilk bölümü bugün Basemode Records & Sony Music işbirliğiyle tüm dijital müzik platformlarda yer alan albümün ilk video klibi Bedirhan Karakurluk tarafından "Kafamda Cehennem" isimli şarkıya çekildi. Albümün ilk bölümünün kapak fotoğrafı Direnç Özgür Oral'a, fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım işlemleri ise Naci Mert'e ait.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:38 Kaynak: Bültenler

Sony, Güncel
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