Son Dakika Haberleri: Kayra Sayit, Dünyada Sayılı Sporculardan Birisi"

Kayra Sayit, Dünyada Sayılı Sporculardan Birisi"

35 dakika önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli judocu Kayra Sayit'in dünyada sayılı sporculardan biri olduğunu belirterek, "Kayra Sayit çok sakatlıklar yaşamış ama buna rağmen judodan vazgeçmeyen bir sporcumuz." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli judocu Kayra Sayit'in dünyada sayılı sporculardan biri olduğunu belirterek, "Kayra Sayit çok sakatlıklar yaşamış ama buna rağmen judodan vazgeçmeyen bir sporcumuz." dedi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Kayra Sayit'in tüm sporcular gibi kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kayra'nın şimdiye kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri olduğunu ifade eden Huysuz, milli sporcunun Rio Olimpiyatları'nda ise 5. olduğunu anımsattı.

Huysuz, Kayra Sayit'in hem Ordu hem de ülke adına daha da başarılı olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, onun başarılarının herkesi olduğu gibi kendilerini de sevindireceğini kaydetti.

Şu anda Kayra'nın Japonya'da kamp yaptığını aktaran Huysuz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 gündür kendisi orada. Bir süre sonra Türkiye'ye dönecek. Daha sonra ise çeşitli şampiyonalara katılacak. İnşallah kendisini olimpiyatlara kadar bu şekilde hazırlayacağız. Hedefimiz Kayra ile olimpiyat madalyası kazanmak. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz."

Kayra'nın çok özel bir sporcu olduğunun altını çizen Huysuz, "Kayra Sayit, dünyada sayılı sporculardan birisi. Kayra Sayit çok sakatlıklar yaşamış ama buna rağmen judodan vazgeçmeyen bir sporcumuz. Kendisiyle alakalı olarak şu anda geldiğimiz nokta son derece iyi." diye konuştu.

Huysuz, Kayra'nın mart ayında Fas Grand Prix ve Rusya'da grand slam, nisan ayında ise Antalya Grand Prix müsabakalarında mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:19 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı Tarık Çamdal: Yeniden Milli Takım Formasını Giymek İstiyorum

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:54:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayra Sayit, Dünyada Sayılı Sporculardan Birisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]