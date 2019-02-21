Kayra Sayit, Dünyada Sayılı Sporculardan Birisi"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli judocu Kayra Sayit'in dünyada sayılı sporculardan biri olduğunu belirterek, "Kayra Sayit çok sakatlıklar yaşamış ama buna rağmen judodan vazgeçmeyen bir sporcumuz." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli judocu Kayra Sayit'in dünyada sayılı sporculardan biri olduğunu belirterek, "Kayra Sayit çok sakatlıklar yaşamış ama buna rağmen judodan vazgeçmeyen bir sporcumuz." dedi.



Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Kayra Sayit'in tüm sporcular gibi kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.



Kayra'nın şimdiye kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri olduğunu ifade eden Huysuz, milli sporcunun Rio Olimpiyatları'nda ise 5. olduğunu anımsattı.



Huysuz, Kayra Sayit'in hem Ordu hem de ülke adına daha da başarılı olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, onun başarılarının herkesi olduğu gibi kendilerini de sevindireceğini kaydetti.



Şu anda Kayra'nın Japonya'da kamp yaptığını aktaran Huysuz, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 20 gündür kendisi orada. Bir süre sonra Türkiye'ye dönecek. Daha sonra ise çeşitli şampiyonalara katılacak. İnşallah kendisini olimpiyatlara kadar bu şekilde hazırlayacağız. Hedefimiz Kayra ile olimpiyat madalyası kazanmak. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz."



Kayra'nın çok özel bir sporcu olduğunun altını çizen Huysuz, "Kayra Sayit, dünyada sayılı sporculardan birisi. Kayra Sayit çok sakatlıklar yaşamış ama buna rağmen judodan vazgeçmeyen bir sporcumuz. Kendisiyle alakalı olarak şu anda geldiğimiz nokta son derece iyi." diye konuştu.



Huysuz, Kayra'nın mart ayında Fas Grand Prix ve Rusya'da grand slam, nisan ayında ise Antalya Grand Prix müsabakalarında mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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