Son Dakika Haberleri: Kayser Aş. Genel Müdürü Beşparmak NNYÜ'DE Serbest Bölgeyi Anlattı

Kayser Aş. Genel Müdürü Beşparmak NNYÜ'DE Serbest Bölgeyi Anlattı

37 dakika önce

NNYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ve Ekonomi Kulübü tarafından "Kayseri Serbest Bölgesi ve İhracat Yapısı" konulu konferans düzenlendi.

Kayser Aş. Genel Müdürü Beşparmak NNYÜ'DE Serbest Bölgeyi Anlattı, System.String[]

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER A.Ş.) Genel Müdürü Ahmet Ziya Beşparmak, İİBF Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya'nın açılış konuşması yaptığı konferansta Serbest Bölgelerin kuruluş amaçları, hizmetleri, yatırımcıya sundukları imkânlar, ticaret hacmi gibi konularda öğrencilere bilgiler veren Beşparmak, tecrübe paylaşımında da bulundu. Genel Müdür Beşparmak, Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgeler olduğunu söyledi. Konuşmasında tecrübelerini de paylaşan Beşparmak, öğrencilerden hedeflerinin alt yapısını oluşturmalarını, umutsuzluğa kapılmamalarını ve özgüvenli olmalarını istedi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını da cevaplandıran KAYSER A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Ziya Beşparmak'a konferans sonunda İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Kılavuz tarafından plaket takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: Bültenler

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