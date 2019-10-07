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Kayser Süper Amatör Küme

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor'u ligin 3.haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 3-2 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor.

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Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor'u ligin 3.haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 3-2 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.


Stat: Organize Sanayi Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin xx, İbrahim İmrağ xx, A.Kadir Keğin xx


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu x, Eren Kaan İpek x, Ebubekir Beydilli x, Yusuf Karaboğa xx, Doğukan Çetin Bozkurt x, Mehmet Gençoğlu x, Bekir Acır x (Murat Mağara x dk 73) Ahmet Emin Ayata x, (Süleyman Yasa x dk 68), Samet Kaan Karaca xx, Kasım Alıcı xx, Burak Türkmen x (Mükremin Bayrak x dk 80)


Talas Anayurtspor: Ali Canbaz x, Yaşar Alak x, (Doğan Bilgin x dk 30) Ahmet Sürmeli x, Önal Baykal xx, Kayhan Yılmaz x, Erhan Vurdem x, Ayhan Aslan x, (Rafet Yıldız x dk 60) Cengiz Eşme x, (Emircan x dk 72) Emrecan Tepetaş x, Batuhan Taştan x, Süleyman Koç xx


Goller: Kasım Alıcı dk 43 ve 68 (penaltıdan), Yusuf Karaboğa dk 77 ( Hacılar Erciyesspor), Batuhan Taştan dk 29, Önal Baykal dk 86 (Talas Anayurtspor)


Kırmızı Kart: Kasım Alıcı dk 82 (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Hacılar, Kayseri, Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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