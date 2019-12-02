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Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda orta sıralarda mücadele eden Argıncıkspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Esentepespor'u 4-2 mağlup ederek 10.haftayı galibiyetle kapattı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda orta sıralarda mücadele eden Argıncıkspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Esentepespor'u 4-2 mağlup ederek 10.haftayı galibiyetle kapattı.


Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Mehmet Koç xx, Deniz Apaçık xx


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xx, Osman Koş x, (Dk.64 Haydar Cüce x), Hüseyin Yılmaz xx, (Dk.80 Ahmet Kepenek x), Kaan Aşık xx, Kerem Göçek xx, Metin Yılmaz xxx, Menduh Çökük xx, Ahmet Sebile x, (Dk.33 Emrah Arslan xx), Mevlüt Yılmaz xx, Ahmet Arsoy xx, Fatih Çetinalp xx,


Esentepespor: İbrahim Kazezoğlu x, Recep Kürşat Ceyhan x, İsa Polat x, Yusuf Öztürk x, (Dk.90 Bahattin Dinçer x), Muhammed Gazi Öztürk x, Mete Dinçer x, Hüseyin Can Uçar x, Mikail Kafa x, (Dk.64 Burak Yıldırım x), Ömer Öztürk xx, Muhammed Enes Öztürk x, Ahmet Aksoy x,


Goller: Metin Yılmaz (Dk.52 pen.), Fatih Çetinalp (Dk.67), Menduh Çökük (Dk.84), Emrah Arslan (Dk.88) (Argıncıkspor), Ömer Öztürk (Dk.17 ve 43) (Esentepespor) - KAYSERİ

Mehmet Koç, Karataş, Erkilet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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