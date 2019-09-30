Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme
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Kayseri 1. Amatör Küme

1 saat önce

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Kayseri 1. Amatör Küme, System.String[]

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.


Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı


Hakemler: Kemal Deliktaş xx, İbrahim İmrağ xx, Yaşar Özçetin xx


OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Furkan Batar xx, Mustafa Aydın xx, Hamza E. Gürpınar xx, Emre Karakaya xx, Mecit Kayabaşı xx, Yiğit Başaran xx, Eray Lafçı xx, Ömer Yıldız xx, Muhammet Yasin xx


Makfitspor: Mehmet Polat xx, Onur Kodaş xx, Emrah Demir xx, İbrahim Fındıkçı xx, Yunus Emre Kulan xx, Resul Kahraman xx, Mahmut Sami Birsengüven xx, Mehmet Akif Kurt xx, Erkan Boyraz xx, Canberk Yalçın xx, Kerem Bahadır Teke xx


Goller: Ömer Yıldız (dk. 39) (Kayseri OSB Atletikspor), Mehmet Akif Kurt (dk. 17) (Makfitspor)


Kırmızı Kartlar: Mustafa Aydın (dk. 86) (Kayseri OSB Atletikspor), İbrahim Fındıkçı (maç sonu) (Makfitspor) - KAYSERİ

Kayseri, Aydın, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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