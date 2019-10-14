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Kayseri 1.Amatör Küme

1 saat önce

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu 4.hafta karşılaşmasında Argıncıkspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 berabere kaldı.

Kayseri 1.Amatör Küme, System.String[]

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu 4.hafta karşılaşmasında Argıncıkspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 berabere kaldı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam xx, Abdulkadir Keğin xx, Emre Ünlü xx


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xx, Osman Koş xx (Hüseyin Yılmaz x dk.65), Kaan Aşık xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Metin Yılmaz xx, Menduk Çökük xx, Ahmet Sebile xx, Kerem Göçek xx, (Mevlüt Buğra Köknar x dk 80), Mevlüt Yılmaz xx, Fatih Çetinalp xx (Haydar Cüce x dk. 75)


Erciyes Reşadiye Gençlikspor: İbrahim Demirtaş xx, Paşacan Demirkaya xx, Ahmet Fidan xx, Halil Eren xx, Kadir Yılmaz xx, Tahsin Erarslan xx, Hakan Bıyık xx, Engin Yakut xx, Ahmet Pınar xx, Umut Üçel xx, Murat Tahmaz xx


Goller: Tahsin Erarslan Dk.26 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor) Metin Yılmaz Dk.35 (penaltı) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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