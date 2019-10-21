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Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 5.haftada oynanan karşılaşmada Argıncıkspor, rakibi Güneşspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 5.haftada oynanan karşılaşmada Argıncıkspor, rakibi Güneşspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Murat Özçetin xx, Mehmet Altıparmak xx, Ahmet Özkan xx


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xxx, Osman Koş xx, (Hüseyin Yılmaz x dk.70) Ahmet Arsoy xx, (Emrah Aslan x dk.75), Kaan Aşık xxx, Yavuz Selim Kılıçaslan xxx, Metin Yılmaz xxx, Menduh Çökük xxx, Ahmet Sebile xxx, Kerem Göçek xxx, Mevlüt Yılmaz xxx, Fatih Çetinalp xxx


Güneşspor: Ömer Sefa Tuna x, Duran Kalalı x, İhsan Göktaş x, Enes Güler x, Orhan Çankaya x, Furkan x, (Harun Karataş x dk.65), Mehmet Yenilmez z, Turgut Vural x, (Ali Coşkun x dk.77), Osman Rızvan x, Mehmet Durdu x, (Hakan Somuncu x dk.79), Emirhan Taşdemir x


Goller: Fatih Çetinalp dk.25, Metin Yılmaz dk.38 ve 77, Yavuz Selim Kılıçaslan dk.73 (Argıncıkspor), Orhan Çankaya dk.56 (Güneşspor)


Kaçan Penaltı: Mehmet Durdu dk.55 (Güneşspor) - KAYSERİ

Mehmet Altıparmak, Muammer Güler, Karataş, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:42 Kaynak: İHA
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