Son Dakika Haberleri: Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta
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Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kafkasspor, Yeşilhisar Belediyespor 2-1 yenerek bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kafkasspor, Yeşilhisar Belediyespor 2-1 yenerek bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.


Stat: Agıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz xx, İbrahim İmrağ xx, Serkan Yıldırım xx


Kafkasspor: E.Koray Albayrak xx, Sabri Doğan xxx, Ekrem Gül xx, Osman xx, Burak Ekinci xx, Eser Şengül xx, Resul xx, Öner Demir xx, (Furkan Baykal x dk.55), Seyit Alkoç xx, Bekir Böke xx, Fırat Durgut xx,


Yeşilhisar Belediyespor: Safa Karasu x, Mehmet Kök x, Hüseyin Gökşen x, Yasin x, F.Kamil Peker x, Abdulsamet Köse x, Recep Koçer x, Abdülbaki Karamanoğlu x,Yakup Erdoğan x, Furkan Akburak x, Şükrü Karadaş x


Goller: Sabri Doğan dk.30, Furkan Baykal dk.69 (Kafkasspor), Yakup Erdoğan dk.85 Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ

Sabri Doğan, Yeşilhisar, Ekrem Gül, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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