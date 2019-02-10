Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

16 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Trend Gayrımenkulspor, 17. hafta maçında karşılaştığı Sanayi Esnasfpor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenerek ligin son haftasına namağlup olarak girdi.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Trend Gayrımenkulspor, 17. hafta maçında karşılaştığı Sanayi Esnasfpor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenerek ligin son haftasına namağlup olarak girdi.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Süha Adıyaman xx, Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Trend Gayrimenkul: Onur Ergün xx, Burak İndap xx, Yavuz Özbey xxx, Ali Tanrıkulu xx, Emre Zeren xx, Erkan Kandöker xx, Türker Mutlu xx, Kadir Eren Üçal xx (Dk.12 Musa Aras xx) Alpaslan İnce xx, Halis Barbaros xx, Muhammed Gök xxx

Sanayi Esnaf: Furkan Soyoğlu xx, Mustafa Kapar x, Ömer Özal x, Sametcan Öztürk xx, Kerem Teke xx, Emre Yılmaz x (Dk.35 Fatih Çetin x), Mehmet Yaşar x, Recep Tayyip x, Ebubekir Uçar x (Dk.43 Osman Bayrak x), Mustafa Hakan xx, Furkan Karakaya xx

Goller: Dk.4 Kadir Eren Üçal, Dk.38 Yavuz Özbey (Trend Gayrimenkul) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Muammer Güler, Kayseri, Spor
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