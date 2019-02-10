Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu
16 dakika önce
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Trend Gayrımenkulspor, 17. hafta maçında karşılaştığı Sanayi Esnasfpor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenerek ligin son haftasına namağlup olarak girdi.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Trend Gayrımenkulspor, 17. hafta maçında karşılaştığı Sanayi Esnasfpor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenerek ligin son haftasına namağlup olarak girdi.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Süha Adıyaman xx, Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Trend Gayrimenkul: Onur Ergün xx, Burak İndap xx, Yavuz Özbey xxx, Ali Tanrıkulu xx, Emre Zeren xx, Erkan Kandöker xx, Türker Mutlu xx, Kadir Eren Üçal xx (Dk.12 Musa Aras xx) Alpaslan İnce xx, Halis Barbaros xx, Muhammed Gök xxx
Sanayi Esnaf: Furkan Soyoğlu xx, Mustafa Kapar x, Ömer Özal x, Sametcan Öztürk xx, Kerem Teke xx, Emre Yılmaz x (Dk.35 Fatih Çetin x), Mehmet Yaşar x, Recep Tayyip x, Ebubekir Uçar x (Dk.43 Osman Bayrak x), Mustafa Hakan xx, Furkan Karakaya xx
Goller: Dk.4 Kadir Eren Üçal, Dk.38 Yavuz Özbey (Trend Gayrimenkul) - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı
Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı
Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı!