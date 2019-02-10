Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

14 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme A Gubu'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen iki takımdan biri olan Buğdaylıspor, kendi evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 5-0 yenerek son haftaya moralli girdi.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme A Gubu'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen iki takımdan biri olan Buğdaylıspor, kendi evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 5-0 yenerek son haftaya moralli girdi.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Ahmet Safa Fındık xx, Bekir Kahraman xx

Saha Komiseri: Veysel Yalçın

Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Ali Rıza Demirayak xx, Hamdi Yıldırım xxx (Dk.84 Sefer Kaya x), İsmail Aslankoç xx, Aygün Yıldırım xx, Yakup Yalçınkaya xxx, Osman Kayapınar xxx, İbrahim Çalış xxx, Bekir Böke xx (Dk.60 Yusuf Kılıçlı xxx), Eser Şengil xxx (Dk.81 Fatih Yiğit xx), Mahmut Alan xx

Tomarza Belediye: Hakan Aksoy x (Dk.84 Veysel Şahin x), İsmail Coşkun x, Şükrü Pekel xx, Fatih Akbudak xx (Dk.61 Muhammed Öztürk x), Oğuz Menekşe xx, Selçuk Yılmaz xx, İlker Karadol xx, Muhammed Şahin x, Hakan Gazcıoğlu xx, Erol Hayta x, Abdurrahman Işık x

Goller: Dk.38 İbrahim Çalış, Dk.60 Yakup Yalçınkaya, Dk.78,84 Yusuf Kılıçlı, Dk.80 Osman Kayapınar (Buğdaylı) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Muammer Güler, Tomarza, Kayseri, Spor
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