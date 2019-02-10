Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Gubu'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen iki takımdan biri olan Buğdaylıspor, kendi evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 5-0 yenerek son haftaya moralli girdi.

Kayseri 1. Amatör Küme A Gubu'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen iki takımdan biri olan Buğdaylıspor, kendi evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 5-0 yenerek son haftaya moralli girdi.



Stat: Vali Muammer Güler



Hakemler: Arman Erkılıç xx, Ahmet Safa Fındık xx, Bekir Kahraman xx



Saha Komiseri: Veysel Yalçın



Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Ali Rıza Demirayak xx, Hamdi Yıldırım xxx (Dk.84 Sefer Kaya x), İsmail Aslankoç xx, Aygün Yıldırım xx, Yakup Yalçınkaya xxx, Osman Kayapınar xxx, İbrahim Çalış xxx, Bekir Böke xx (Dk.60 Yusuf Kılıçlı xxx), Eser Şengil xxx (Dk.81 Fatih Yiğit xx), Mahmut Alan xx



Tomarza Belediye: Hakan Aksoy x (Dk.84 Veysel Şahin x), İsmail Coşkun x, Şükrü Pekel xx, Fatih Akbudak xx (Dk.61 Muhammed Öztürk x), Oğuz Menekşe xx, Selçuk Yılmaz xx, İlker Karadol xx, Muhammed Şahin x, Hakan Gazcıoğlu xx, Erol Hayta x, Abdurrahman Işık x



Goller: Dk.38 İbrahim Çalış, Dk.60 Yakup Yalçınkaya, Dk.78,84 Yusuf Kılıçlı, Dk.80 Osman Kayapınar (Buğdaylı) - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı

Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı

Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı!