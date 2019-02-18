Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

1 saat önce

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu son hafta maçında şampiyonluğu daha önceden ilan eden Trend Gayrimenkulspor, rakibi Yavuzspor'u 2-1 yenerek ligi galibiyet ile noktaladı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu son hafta maçında şampiyonluğu daha önceden ilan eden Trend Gayrimenkulspor, rakibi Yavuzspor'u 2-1 yenerek ligi galibiyet ile noktaladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Bilge Kaan Çakır xx, Recep Güneş xx, Ömer Faruk Karaduman xx

Saha Komiseri: Veysel Yalçın

Trend Gayrimenkul: Onur Karaaslan xx, Burak İndap xx, Yavuz Özbey xxx, Ali Tanrıkulu xxx, Emre Zeren xx (Dk.64 Eren Üçal x), Adem Şener xxx (Dk.64 Oğuz Cingöz xx), Türker Mutlu xx, Musa Aras xx, Alpaslan İnce xx, İlhan Göktekin x (Dk.40 Ebubekir Kara xx), Muhammed Gök xx

Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk x, Burak Ekici x, Osman Cengiz x (Dk.70 Gökhan Bıyık xx), Birkan Çelik xx, Fatih Bağcı x (Dk.46 Ahmet Çolak x), İsmail Mete x, Tugay Taşoluk x, Alper Demirel xx, Ali Püsküllü x, Ahmet İkiz x (Dk.46 Talha Doğan xx)

Goller: Dk.20 Ali Tanrıkulu, Dk.35 Adem Şener (Trend) Dk.67 Talha Doğan (Yavuzspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Recep Güneş, Bora Füzesi, Kayseri, Spor
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