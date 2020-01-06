Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda oynanan haftanın en önemli maçında kendi evinde Yavuzspor'u 2-1 yenen Erciyes Reşadiye Gençlikspor, rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e düşürerek ilk iki iddiasını sürdürdü.



Stat: Başakpınar



Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Mehmet Koç xx, İzzet Samur xx



Erciyes Reşadiye Gençik: Fehim Çakmak xxx, Paşacan Demirkaya xxx, Hakan Bıyık xxx, Tahsin Erarslan xxx, Engin Yakut xx, Ahmet Pınar xx, Kadir Yılmaz xx, Halil Eren xx, Fatih Aslan xx, Ahmet Fidan xx, Murat Tahmaz xxx



Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk x, Mustafa Burak Ekici x (Dk. 85 Hacı Osman Gensiz x), Sedat Özdemir xx, Birkan Çelik x, Alper Demirel x, Tugay Taşoluk x (Dk. 80 Mustafa Solak xx), Ali Püsküllü x, Ramazan Bulmuş xx, Mehmet Orçan x (Dk. 80 Fatih Boğa x), İsmail Mete xx



Goller: Murat Tahmaz Dk. 60, Tahsin Erarslan Dk. 75 (Erciyes Reşadiye Gençlik), Sedat Özdemir Dk. 82 (Yavuzspor) - KAYSERİ