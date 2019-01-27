Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

41 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligde kalma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Yeni Esenspor sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak haftayı 1'er puanla kapattı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligde kalma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Yeni Esenspor sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak haftayı 1'er puanla kapattı.

Stat: Argıncık 1 nolu

Hakemler: Emre Altun *, Burak Bulut *, Sami Yılmaz *

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

Enes Gençlikspor: Şaban Salih *, Gökhan Aktan *, Oğuzhan Karaket *, Selçuk Güneş *, İslam Kızmaz *, Yakup Ferdi *, Ömer Faruk *, İlker Bore *, Bekir Gürbüz *, Hüseyin Peksan *, Adem Yönel *

Yeni Esenspor: Fehim Çakmak, Yunus Doğruer *, Oğuz Arslan *, Alperen Temiztürk *, Halil Eren *, Fatih Aslan *, Hanifi Yavuz *, Sercan Karakoç *, Mustafa Furkan *, Onur Şimşek *(Akif Temizyürek *), Ali Şeker *(Ali Bıyık *)

Kırmızı Kart: Dk.37 Yunus Doğruer (Yeni Esen) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Mehmet Yılmaz, Sami Yılmaz, Emre Altun, Kayseri, Spor
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