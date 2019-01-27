Kayseri
1. Amatör Küme B Grubu'nda ligde kalma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Yeni Esenspor sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak haftayı 1'er puanla kapattı.
Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Emre Altun
*, Burak Bulut *, Sami Yılmaz
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Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Enes Gençlikspor: Şaban Salih *, Gökhan Aktan *, Oğuzhan Karaket *, Selçuk
Güneş *, İslam Kızmaz *, Yakup Ferdi *, Ömer Faruk *, İlker Bore *, Bekir Gürbüz *, Hüseyin Peksan *, Adem Yönel *
Yeni Esenspor: Fehim Çakmak, Yunus Doğruer *, Oğuz Arslan *, Alperen Temiztürk *, Halil Eren
*, Fatih Aslan
*, Hanifi Yavuz *, Sercan Karakoç *, Mustafa Furkan
*, Onur Şimşek *(Akif Temizyürek *), Ali Şeker
*(Ali Bıyık *)
Kırmızı Kart: Dk.37 Yunus Doğruer (Yeni Esen) - KAYSERİ