Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

1 saat önce

Kayesri 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Kayesri 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.

Stat: Argıncık 1Nolu

Hakemler: Emre Altun xxx, Osman Baruk xxx, Ahmet Çıtak xxx

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit xx, Serhat Bozdoğan xx, Ali Kocaaslan x (Dk.55 Bayram Dinçer x), Erdin Kaynar x, Sedat Sönmez x, Hakan Baydilli xx, Ömer Yıldız x (Dk.14 Mehmet Durdu xx), Fatih Tekin xx, Tarık Tiryaki xx, Duran Yılmaz xx, Kürşat Cengiz xx

Güneşspor: Metin Sarı xx, Habib Özdemir xx, Cengizhan Bakar xx, Fatih Aslan xx, Tunahan Gök xx (Dk.50 Orhan Çankaya xx), Turgut Vural xx, Emre Altun xxx, Emirhan Dağdemir xxx, Mehmet Yenilmez xx, Can Tanal xx, Nuri Balcıoğlu xx (Dk.70 Volkan Türkmenoğlu xx)

Goller: Dk.12 Emirhan Dağdemir, Dk.88 Emre Altun (pen) (Güneş) Dk.14 Ömer Yıldız (Amarat) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Ahmet Çıtak, Ömer Yıldız, Emre Altun, Amarat, Spor
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