Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayesri 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat
Gençlikspor'u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Emre Altun
xxx, Osman Baruk xxx, Ahmet Çıtak
xxx
Saha Komiseri: Ceyhun
Denli
Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit xx, Serhat Bozdoğan
xx, Ali Kocaaslan x (Dk.55 Bayram Dinçer x), Erdin Kaynar
x, Sedat Sönmez
x, Hakan Baydilli xx, Ömer Yıldız
x (Dk.14 Mehmet Durdu
xx), Fatih Tekin
xx, Tarık Tiryaki xx, Duran Yılmaz xx, Kürşat Cengiz xx
Güneşspor: Metin Sarı
xx, Habib Özdemir xx, Cengizhan Bakar xx, Fatih Aslan
xx, Tunahan Gök xx (Dk.50 Orhan Çankaya
xx), Turgut Vural xx, Emre Altun xxx, Emirhan Dağdemir xxx, Mehmet Yenilmez xx, Can Tanal xx, Nuri Balcıoğlu xx (Dk.70 Volkan Türkmenoğlu xx)
Goller: Dk.12 Emirhan Dağdemir, Dk.88 Emre Altun (pen) (Güneş) Dk.14 Ömer Yıldız (Amarat) - KAYSERİ