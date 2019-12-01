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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ilk yarının son haftasında deplasmanda Kafkasspor'a konuk olan Akkışla Gençlikspor, sahadan 5-2 galip ayrılarak ilk yarıya üç puan ile nokta koydu.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ilk yarının son haftasında deplasmanda Kafkasspor'a konuk olan Akkışla Gençlikspor, sahadan 5-2 galip ayrılarak ilk yarıya üç puan ile nokta koydu.


Argıncık 1 Nolu Sahada oynanan Akkışla Gençlikspor-Kafkasspor karşılaşması soğuk bir havada oynanırken, tribünlerin dolu olması dikkat çekti. Ligin alt sıraları ile bağlarını koparmak isteyen Akkışla Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta rakibini Hakan Daşdemir (2), Emre Ağırbaş (2) ve Halil İbrahim Avcının golleri ile 5-2 mağlup etti. Ev sahibi takım Kafkassporun gollerini ise Eser Şengil ile Mert kaydetti. Bu skor ile birlikte Akkışla Gençlikspor puanını 16'ya çıkartarak alt sıralar ile bağını koparırken, Kafkasspor ise 7 puanda kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye devam etti. - KAYSERİ

Akkışla, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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