Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi - Son Dakika Spor

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi

6 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yarışında 4 takımın kıyasıya devam ederken, küme düşme hattında ise 3 takım ligde kalma adına mücadele ediyor.


B Grubunda 19.hafta maç sonuçları;


Tomarza Belediyespor 2-1 Kayserigücü FK


Kafkasspor 1-7 Gültepespor


Palasspor 4-2 Sanayi Esnafspor


Makfitspor 0-0 Argıncık Esnafspor


OSB Atletikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)


Akkışla Gençlikspor (BAY) - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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