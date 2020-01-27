Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yarışında 4 takımın kıyasıya devam ederken, küme düşme hattında ise 3 takım ligde kalma adına mücadele ediyor.



B Grubunda 19.hafta maç sonuçları;



Tomarza Belediyespor 2-1 Kayserigücü FK



Kafkasspor 1-7 Gültepespor



Palasspor 4-2 Sanayi Esnafspor



Makfitspor 0-0 Argıncık Esnafspor



OSB Atletikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)



Akkışla Gençlikspor (BAY) - KAYSERİ