Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı
Son Dakika Spor Haber

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı

6 dakika önce

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı, System.String[]

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı. İki grupta 10 karşılaşmanın oynandığı Birinci Amatör Küme tam 34 gol atıldı.


En gollü karşılaşmalar ise Tomarza Belediyespor-Argıncık Esnafspor ve Palasspor ve Kafkasspor maçları oldu. Tam 6'şar golün atıldığı karşılaşmalarda Tomarza Belediyespor ile Argıncık Esnafspor 3-3 berabere kalırken, Palasspor ise Kafkasspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. İşte 2.haftanın sonuçları şu şekilde;


Başakpınar Belediyespor 1-1 Argıncıkspor


Kayserigücü FK 4-1 Sanayi Esnafspor


Amarat Gençlikspor 2-1 Esentepespor


Palasspor 4-2 Kafkasspor


Kayseri OSB Atletikspor 1-1 Makfitspor


Yeşilhisar Belediyespor 0-2 Akkışla Gençlikspor


Güneşspor 0-0 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Yerköyspor 1-3 Yavuzspor


Büyüleyenspor 1-3 Yeni Esenspor


Tomarza Belediyespor 3-3 Argıncık Esnafspor


Gültepespor (BAY) - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi! Beşiktaşlı taraftarlar çıldırdı: Abdullah Avcı istifa

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 09:24:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]