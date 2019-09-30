Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı. İki grupta 10 karşılaşmanın oynandığı Birinci Amatör Küme tam 34 gol atıldı.



En gollü karşılaşmalar ise Tomarza Belediyespor-Argıncık Esnafspor ve Palasspor ve Kafkasspor maçları oldu. Tam 6'şar golün atıldığı karşılaşmalarda Tomarza Belediyespor ile Argıncık Esnafspor 3-3 berabere kalırken, Palasspor ise Kafkasspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. İşte 2.haftanın sonuçları şu şekilde;



Başakpınar Belediyespor 1-1 Argıncıkspor



Kayserigücü FK 4-1 Sanayi Esnafspor



Amarat Gençlikspor 2-1 Esentepespor



Palasspor 4-2 Kafkasspor



Kayseri OSB Atletikspor 1-1 Makfitspor



Yeşilhisar Belediyespor 0-2 Akkışla Gençlikspor



Güneşspor 0-0 Erciyes Reşadiye Gençlikspor



Yerköyspor 1-3 Yavuzspor



Büyüleyenspor 1-3 Yeni Esenspor



Tomarza Belediyespor 3-3 Argıncık Esnafspor



Gültepespor (BAY) - KAYSERİ