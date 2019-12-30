Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika Spor

Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme'de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.


İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;


A Grubu Haftanın Sonuçları


Yerköyspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)


Amarat Gençlikspor 0-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Kayseri Yavuzspor 2-0 Yeni Esenspor


Esentepespor 2-3 Başakpınar Belediyespor


Argıncıkspor 0-1 Güneşspor


B Grubu Haftanın Sonuçları


Palasspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)


Akkışla Gençlikspor 0-2 Kayserigücü FK


Makfitspor 3-1 Gültepespor


Kafkasspor 1-1 Tomarza Belediyespor


Argıncık Esnafspor 2-6 Kayseri OSB Atletikspor


Sanayi Esnafspor (BAY) - KAYSERİ

Reşadiye, Kayseri, Erciyes, Amarat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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