Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu - Son Dakika Spor

Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu

6 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti.

Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. A Grubunda Başakpınar Belediyespor'un ardından Kayseri Yavuzspor'da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.


A Grubu maç sonuçlar;


Kayseri Yavuzspor 3-2 Kayseri Güneşspor


Başakpınar Belediyespor 0-0 Yeni Esenspor


Argıncıkspor 4-3 Yerköyspor


Esentepespor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Amarat Gençlikspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)


B Grubu maç sonuçları;


Palasspor 1-4 Kayserigücü FK


Akkışla Gençlikspor 2-1 Sanayi Esnafspor


Kafkasspor 2-2 OSB Atletikspor


Argıncık Esnafspor 1-4 Gültepespor


Tomarza Belediyespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Başakpınar, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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