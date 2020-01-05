Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor - Son Dakika Spor

Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hem A Grubunda hem de B Grubunda son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında alev alev yanıyor.


İşte haftanın maç sonuçları;


Sanayi Esnafspor 1-0 Makfitspor


Güneşspor 2-0 Amarat Gençlikspor


Kayserigücü FK 2-1 Argıncık Esnafspor


Gültepespor 3-3 Akkışla Gençlikspor


Yeni Esenspor 1-4 Esentepespor


Kayseri OSB Atletikspor 3-1 Palasspor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 2-1 Kayseri Yavuzspor


Başakpınar Belediyespor 4-1 Yerköyspor - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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