Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Son Hafta Heyecanı

Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Son Hafta Heyecanı

2 saat önce

Bu sezon 2 ayrı grupta 20 takımın mücadele ettiği Kayseri 1. Amatör Küme maçları bu haftasonu oynanacak olan karşılaşmalar ile sona erecek.

Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Son Hafta Heyecanı, System.String[]
Bu sezon 2 ayrı grupta 20 takımın mücadele ettiği Kayseri 1. Amatör Küme maçları bu haftasonu oynanacak olan karşılaşmalar ile sona erecek. Son hafta öncesi şampiyonluk ipini göğüsleyecek son takım bekleniyor

Bu sezon gruplarında ilk iki sırayı alan takımların Süper Amatör Küme'ye yükseleceği Kayseri 1. Amatör küme'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 2018-2019 Sezonunda iki ayrı grup halinde 20 takımın mücadele ettiği ligde A Grubunda şampiyonlar ve küme düşen takımlar belli oldu. Bu grupta Trend Gayrımenkulspor ile Buğdaylıspor ilk iki sırayı alarak Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Son iki sırada kalan Sindelhöyükspor ile Trabzon 3861spor takımları ise küme düştü. B Grubu'nda ise son hafta büyük heyecana sahne olacak. Sağlıkspor'un ilk sırayı aldığı grupta Süper AmatörKüme'ye yükselecek ikinci takım son hafta maçları ile belli olacak. Yine Meysuspor'un küme düştüğü bu grupta veda edecek ikinci takımda oynanacak olan son 90 dakikalar sonrasında kesinlik kazanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Spor
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