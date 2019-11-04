Kayseri 1.Amatör Küme kızıştı

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada tam 30 gol atıldı.
İşte haftanın sonuçları;
Argıncık Esnafspor 0-1 Sanayi Esnafspor
Güneşspor 0-1 Kayseri Yavuzspor
Kafkasspor 2-3 Kayserigücü FK
Yeni Esenspor 0-2 Başakpınar Belediyespor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-3 Esentepespor
Yerköyspor 2-1 Argıncıkspor
Akkışla Gençlikspor 0-2 Makftispor
Palasspor 1-3 Gültepespor
Tomarza Belediyespor 2-0 Kayseri OSB Atletikspor
Büyüleyenspor 3-3 Amarat Gençlikspor - KAYSERİ