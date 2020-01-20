Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.



A Grubu Maç Sonuçları



Kayseri Yavuzspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)



Başakpınar Belediyespor 4-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor



Argıncıkspor 0-2 Amarat Gençlikspor



Yerköyspor 5-2 Yeni Esenspor



Güneşspor 2-5 Esentepe spor



B Grubu Maç Sonuçları



Kayserigücü FK 3-1 Kafkasspor



Makfitspor 3-2 Akkışla Gençlikspor



Gültepespor 6-3 Palasspor



Sanayi Esnafspor 1-3 Argıncık Esnafspor



Kayseri OSB Atletikspor 3-2 Tomarza Belediyespor - KAYSERİ