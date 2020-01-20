Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi - Son Dakika Spor

Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi

6 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.


A Grubu Maç Sonuçları


Kayseri Yavuzspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)


Başakpınar Belediyespor 4-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Argıncıkspor 0-2 Amarat Gençlikspor


Yerköyspor 5-2 Yeni Esenspor


Güneşspor 2-5 Esentepe spor


B Grubu Maç Sonuçları


Kayserigücü FK 3-1 Kafkasspor


Makfitspor 3-2 Akkışla Gençlikspor


Gültepespor 6-3 Palasspor


Sanayi Esnafspor 1-3 Argıncık Esnafspor


Kayseri OSB Atletikspor 3-2 Tomarza Belediyespor - KAYSERİ

Başakpınar, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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