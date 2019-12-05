Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor, Antrenör Serkan yağmur ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün'e teslim etti.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor, Antrenör Serkan yağmur ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün'e teslim etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda geride kalan 10 hafta sonunda topladığı 8 puan ile beklediğini bulamayan Yeni Esenspor, Antrenör Serkan Yağmur ile yollarını ayırdı. Yönetimin yaptığı görüşmeler sonrasında Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün ile anlaşmaya varıldı.

Kayseri'ye gelen Gür, kulüp binasında Kulüp Genel kaptanı Halil Mezgitli ve yöneticilerin katıldığı tören ile sözleşme imzaladı. Ankaraspor altyapısında futbola başladıktan sonra teknik adamlığa başlayan Engin Tevfik Ergün, son olarak Nevşehir ekiplerinden Güre Belediyespor'da görev yapmıştı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Pastırma polemiğinin ardından şimdi de 'cağ kebabı kimin?' tartışması başladı

Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?

Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi