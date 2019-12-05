Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi
Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi - Son Dakika Spor

Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi

7 saat önce

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor, Antrenör Serkan yağmur ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün'e teslim etti.

Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi, System.String[]

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor, Antrenör Serkan yağmur ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün'e teslim etti.


Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda geride kalan 10 hafta sonunda topladığı 8 puan ile beklediğini bulamayan Yeni Esenspor, Antrenör Serkan Yağmur ile yollarını ayırdı. Yönetimin yaptığı görüşmeler sonrasında Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün ile anlaşmaya varıldı.


Kayseri'ye gelen Gür, kulüp binasında Kulüp Genel kaptanı Halil Mezgitli ve yöneticilerin katıldığı tören ile sözleşme imzaladı. Ankaraspor altyapısında futbola başladıktan sonra teknik adamlığa başlayan Engin Tevfik Ergün, son olarak Nevşehir ekiplerinden Güre Belediyespor'da görev yapmıştı. - KAYSERİ

Nevşehir, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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